Луценко не перепризначив сина нардепа від "Відродження" в ГПУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко не перепризначив сина депутата Верховної Ради від групи "Відродження" Олександра Біловола Дмитра начальником управління Генпрокуратури.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

"Син нардепа від "Відродження" втратив свої позиції і не був перепризначений на свою посаду. Сьогодні його місце зайняла інша людина – Вадим Лашук. Він став заступником начальника департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальником управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України. Відповідний наказ підписано 28 вересня", – сказав він.

Співрозмовник агентства вважає відповідне рішення Луценка результатом поглиблення конфлікту між парламентською коаліцією і групою "Відродження".

Крім того, на його думку, відповідне кадрове рішення – особиста поразка першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука, який лобіював на відповідну посаду сина Біловола і не зміг отримати позитивний результат.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що відмовив керівнику групи "Відродження" Віталію Хомутинніку у проханні звільнити з в'язниці екс-заступника глави "Нафтогазу" Олександра Кацубу, чий батько Володимир є депутатом Ради від "Відродження".