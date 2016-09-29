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Луценко не переназначил сына нардепа от "Видродження" в ГПУ

Четверг, 29 сентября 2016, 13:59

Генеральный прокурор Юрий Луценко не переназначил сына депутата Верховной Рады от группы "Видродження" Александра Биловола Дмитрия начальником управления Генпрокуратуры.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

"Сын нардепа от "Видродження" утратил свои позиции и не был переназначен на свою должность. Сегодня его место занял другой человек – Вадим Лашук. Он стал заместителем начальника департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности – начальником управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины. Соответствующий приказ подписан 28 сентября", – сказал он.

Собеседник агентства считает соответствующее решение Луценко результатом углубления конфликта между парламентской коалицией и группой "Видродження".

Кроме того, по его мнению, соответствующее кадровое решение – личное поражение первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука, который лоббировал на соответствующую должность сына Биловола и не смог получить положительный результат.

Как известно, ранее Луценко заявил, что отказал руководителю группы "Видродження" Виталию Хомутыннику в просьбе освободить из тюрьмы экс-заместителя главы "Нафтогаза" Александра Кацубу, чей отец Владимир является депутатом Рады от "Видродження".

Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
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