Парубій розповів, як переконав депутатів звільнити суддів Майдану

Голова Верховної Ради Андрій Парубій втішений тим, що депутати звільнили у четвер 29 суддів і що всі ті, хто засуджував "майданівців", більше не судитимуть.

"Я сьогодні доклав всіх зусиль, щоб ми змогли вийти на результативне голосування – щоб усі судді, які ухвалювали злочинні рішення проти Майдану, проти України, були позбавлені суддівських повноважень", – сказав він на брифінгу.

"І хоча мені доводилося ставити багато разів на голосування питання про звільнення суддів, я попередив депутатів, що буду ставити їх доти, доки ми не вийдемо на результативне голосування", – заявив Парубій.

"Більше того, я попередив, що якщо у вас буде нерезультативне голосування, мені доведеться знову опублікувати списки тих депутатів, які були відсутні", – повідомив спікер.

За його словам, немає шансів, щоб подання на звільнення корумпованих суддів не розглянули.

"Серед подань було кілька подань, які викликали певну дискусію. Це були перші судді, які стояли, – зокрема, суддя, який повернувся з Криму. Це (також) чотири судді, які стояли вже стояли на розгляді і по яких не було рішення перед тим. Багато з тих постанов уже розглядалися в Верховній Раді і не були підтримані", – сказав Парубій.

"Але загалом було винесено в парламент 33 постанови по суддях – і звільнено 29 суддів. По всім тим, хто мав злочини проти Майдану, рішення було позитивне", – наголосив він.

Парубій уточнив, що серед них – Ігор Кожухов та Алла Домерацька, а також суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова, яка відома тим, що звільнила з-під варти екс-командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника – через це рішення він зміг покинути Україну.

"Загалом 19 суддів, які виносили рішення проти учасників Революції Гідності, сьогодні були відсторонені. І незважаючи на всю емоційну дискусію, яка була в залі, що довелося мені ставити багато разів на голосування, я вважаю, що сьогодні Верховна Рада ще раз продемонструвала свою здатність і готовність боротися з корупційними діями", – підсумував спікер.

На запитання журналістки, як би він назвав свій спосіб вести засідання – "осада, шантаж чи примус", чи ще якось, Парубій відповів: "Сьогодні ведення сесії було таким, яким могло бути в існуючих умовах".

Спікер сказав, що важливим було рішення, тому він наголошував, що депутати не розійдуться, доки не ухвалять його.

"Не зважаючи на методи… ми змогли вийти на позитивне рішення", – наголосив він.

Олена Рощенко, УП