Порошенко про заборону Меджлісу: справа Сталіна живе

Президент України Петро Порошенко порівняв заборону Верховним судом Російської Федерації Меджлісу кримськотатарського народу з державною політикою СРСР за генсека ЦК ВКП (б) Йосипа Сталіна.

Відповідну заяву він зробив на заході, присвяченому 75-й річниці трагедії жертв Бабиного Яру в Києві в четвер.

"Справа Сталіна живе. Послідовники Вождя зберегли антисемітизм як елемент державної політики", - сказав президент.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.

Інтерфакс-Україна