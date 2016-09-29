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Порошенко про заборону Меджлісу: справа Сталіна живе

Четвер, 29 вересня 2016, 19:55

Президент України Петро Порошенко порівняв заборону Верховним судом Російської Федерації Меджлісу кримськотатарського народу з державною політикою СРСР за генсека ЦК ВКП (б) Йосипа Сталіна.

Відповідну заяву він зробив на заході, присвяченому 75-й річниці трагедії жертв Бабиного Яру в Києві в четвер.

"Справа Сталіна живе. Послідовники Вождя зберегли антисемітизм як елемент державної політики", - сказав президент.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.

Інтерфакс-Україна

Теми: ПорошенкоМеджліс
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