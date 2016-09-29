Порошенко звільнив двох суддів за порушення присяги

Президент Петро Порошенко підписав укази, якими звільнив двох суддів у зв’язку з порушенням присяги.

Про це повідомила пре-служба глави держави.

Згідно з інформацією, Вища рада юстиції внесла подання президентові на звільнення судді Шевченківського районного суду Києва Наталі Волокітіної та судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Таїсії Матяш.

"Встановлено, що суддя Волокітіна у січні 2014 року при розгляді справи проти учасника Революції Гідності та обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою умисно допустила порушення закону, що викликає сумніви у її об’єктивності, неупередженості та сумлінності виконання своїх обов’язків, принижує авторитет судової влади і є порушенням присяги", - сказано у повідомленні.

"Вища рада юстиції також встановила, що суддя Матяш при розгляді низки цивільних справ у 2012-2013 роках ухвалила упередженні та незаконні судові рішення, що призвело до неправомірного відчуження майна, зокрема, яке належало державі", - зазначили у прес-службі.

Крім того, Порошенко звільнив 6 суддів у Донецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях, містах Києві та Севастополі у зв’язку із закінченням терміну їхніх повноважень та поданням заяв про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Українська правда