Порошенко уволил двух судей за нарушение присяги

Президент Петр Порошенко подписал указы, которыми уволил двух судей в связи с нарушением присяги.

Об этом сообщила пре-служба главы государства.

Согласно информации, Высший совет юстиции внес представление президенту на увольнение судьи Шевченковского районного суда Киева Натальи Волокитиной и судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Таисии Матяш.

"Установлено, что судья Волокитина в январе 2014 года при рассмотрении дела против участника Революции Достоинства и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей умышленно допустила нарушения закона, что вызывает сомнение в ее объективности, беспристрастности и добросовестности выполнения своих обязанностей, унижает авторитет судебной власти и нарушение присяги", - сказано в сообщении.

"Высший совет юстиции также установил, что судья Матяш при рассмотрении ряда гражданских дел в 2012-2013 годах приняла необъективные и незаконные судебные решения, что привело к неправомерному отчуждению имущества, в частности, которое принадлежало государству", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Порошенко уволил 6 судей в Донецкой, Винницкой и Кировоградской областях, городах Киеве и Севастополе в связи с истечением срока их полномочий и подачей заявлений об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Украинская правда