Число загиблих від отруєння алкоголем зросло до 37

Станом на 17:00 29 вересня в Україні число загиблих в результаті отруєння сурогатами алкоголю збільшилося до 37 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Госпотребслужби.

Так, серед жителів Харківської області зареєстровано 58 випадків отруєнь алкоголем, з них 25 осіб померли.

За даними судово-медичної експертизи в організмі у 10 померлих виявлено метиловий спирт.

Крім цього, з 25 по 29 вересня в лікарню міста Лиман доставлені 9 постраждалих від отруєння сурогатами алкоголю, з них 5 осіб померло. Ще один хворий знаходиться в реанімації у важкому стані, у двох хворих - стан середнього ступеня тяжкості, ще одну людину виписали додому в задовільному стані.

У Миколаївській області в період з 21 по 24 вересня померло 5 осіб. За результатами судмедекспертизи у померлих виявлено в крові метанол.

У Луганській області станом на 17:00 29 вересня в місті зареєстровано 2 летальних випадки після вживання алкоголю, придбаного через Інтернет.

Раніше власницю магазину в Харківській області, де продавали сурогатний алкоголь, заарештували.