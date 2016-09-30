Число погибших от отравления алкоголем увеличилось до 37

По состоянию на 17:00 29 сентября в Украине число погибших в результате отравления суррогатами алкоголя увеличилось до 37 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.

Так, среди жителей Харьковской области зарегистрировано 58 случаев отравлений алкоголем, из них 25 человек умерли.

По данным судебно-медицинской экспертизы в организме у 10 умерших обнаружен метиловый спирт.

Кроме этого, с 25 по 29 сентября в больницу города Лиман доставлены 9 пострадавших от отравления суррогатами алкоголя, из них 5 человек умерло. Еще один больной находится в реанимации в тяжелом состоянии, у двоих больных – состояние средней степени тяжести, еще одного человека выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В Николаевской области в период с 21по 24 сентября умерло 5 человек. По результатам судмедэкспертизы у умерших обнаружен в крови метанол.

В Луганской области по состоянию на 17:00 29 сентября в городе зарегистрировано 2 летальных случая после употребления алкоголя, приобретенного через Интернет.

Ранее владелицу магазина в Харьковской области, где продавали суррогатный алкоголь, арестовали.