Муженко: Бойовики порушують "тишу" навіть на ділянках для розведення військ

Бойовики не припиняють обстріли на визначених рамковою угодою для відвення військ територіях.

Про це заявив начальник Генерального штабу Віктор Муженко на зустрічі із першим заступником голови СММ ОБСЄ Александром Хугом, передає прес-служба Міноборони.

"Ми високо цінуємо зусилля, які ОБСЄ докладає для врегулювання конфлікту на Сході України. Разом з цим, відведення військ та важкого озброєння від лінії розмежування є можливим лише за умови сталого припинення вогню", - зазначив він.

"Українські війська суворо дотримуються режиму припинення вогню, натомість з боку противника, навіть на визначених для відведення військ ділянках, не припиняються обстріли та провокації", — зауважив Муженко.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

У четвер, 29 вересня українська сторона вимагала проведення засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції для обговорення питання порушення режиму тиші. Однак представники бойовиків відмовились від неї.

Українська правда