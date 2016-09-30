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З початку року з полону бойовиків звільнили лише 14 людей

П'ятниця, 30 вересня 2016, 15:46

З початку року українській стороні вдалося звільнити з полону бойовиків лише 14 людей.

Про це в інтерв'ю "Високому замку" заявила представник України в гуманітарній підгрупі мінського процесу, віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

Ще троє людей були звільнені з російських тюрем.

"За весь час роботи Мінської підгрупи нам вдалося звільнити 85 людей. Але цього року процес йде дуже тяжко. З початку року ми звільнили лише 14 людей з окупованих територій і трьох з російських тюрем", – сказала вона.

Геращенко додала, що бойовики не надто цінують своїх полонених, яких затримують українські силовики і не поспішають обмінювати їх.

"Якщо ми дорожимо людьми, б’ємося за них, то іншій стороні на людей плювати. Наприклад, у травні цього року ЗСУ затримали поблизу Маріуполя вісім так званих саперів. Так вони себе позиціонували, казали, що розміновували поле. Насправді це були диверсанти… Ми були готові їх обміняти, але інша сторона відмовилася. Їх цікавить лише амністія для ватажків", – сказала вона.

Геращенко нагадала, що у полоні бойовиків перебувають і жінки, зокрема – нещодавно туди потрапила представниця силових структур України.

"Необережно поїхала на весілля до родичів на окуповану територію, її там і здали. Є ще одна жінка з Західної України, яка у списках значиться як представник ЗМІ", – сказала вона.

При цьому Геращенко додала, що їй невідомі факти сексуального насилля над жінками-заручниками з боку бойовиків.

Українська правда

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Теми: АТОзаручникиГеращенко
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