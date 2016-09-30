С начала года из плена боевиков освободили лишь 14 человек

С начала года украинской стороне удалось освободить из плена боевиков только 14 человек.

Об этом в интервью "Высокому замку" заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Еще трое человек были освобождены из российских тюрем.

"За все время работы Минской подгруппы нам удалось освободить 85 человек. Но в этом году процесс идет очень тяжело. С начала года мы освободили лишь 14 людей с оккупированных территорий и из трех российских тюрем", – сказала она.

Геращенко добавила, что боевики не слишком ценят своих пленных, которых задерживают украинские силовики и не спешат обменивать их.

"Если мы дорожим людьми, бьемся за них, то другой стороне на людей плевать. Например, в мае этого года ВСУ задержали вблизи Мариуполя восемь так называемых саперов. Так они себя позиционировали, говорили, что разминировали поле. На самом деле это были диверсанты... Мы были готовы их обменять, но другая сторона отказалась. Их интересует только амнистия для главарей", – сказала она.

Геращенко напомнила, что в плену боевиков находятся и женщины, в частности – недавно туда попала представительница силовых структур Украины.

"Неосторожно поехала на свадьбу к родственникам на оккупированную территорию, ее там и сдали. Есть еще одна женщина с Западной Украины, которая в списках значится как представитель СМИ", – сказала она.

При этом Геращенко добавила, что ей неизвестны факты сексуального насилия над женщинами-заложниками со стороны боевиков.

Украинская правда