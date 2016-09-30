Ще 6 членів Меджлісу засудять до штрафів за візит до Умерова

Ще шістьом членам Меджлісу вручили протоколи про адміністративне правопорушення - їх візит в будинок Ільмі Умерова розцінили як участь у заборонених зборах.



Про це QirimInfo розповів перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.



"Сьогодні шестеро членів Меджлісу були в Центрі з протидії екстремізму в Сімферополі. Перед цим отримавши протоколи про адміністративне правопорушення. Ще троє - не ходили. Двоє, як відомо, вже засуджені", – розповів Джелял.



За словами адвоката Джеміля Темішева, на наступному тижні у цих справах відбудеться судове засідання, на якому буде винесено ухвалу.



"На бесіду викликали близько п'яти-шести чоловік. На них були складені протоколи. Судове засідання відбудеться вранці у вівторок", - сказав Темішев.



Як відомо, 22 вересня в Києві Меджліс прийняв рішення призупинити членство трьох осіб, які співпрацюють з окупаційною владою, - це Айдер Аджимамбетов, Еміралі Аблаєв і Руслан Якубов.



В той же день в будинку Ільмі Умерова в Бахчисараї зібралися більше десяти членів Меджлісу. За словами Джеляла, метою зібрання було привітати голови Меджлісу Рефата Чубарова з Днем народження.



"Наші колеги зв'язалися з Києвом скайпом, щоб привітати з Днем народження Рефата Чубарова. Тоді ж у них запитали: "Як ви ставитеся до цих рішень?" Хтось висловив свою думку, хтось ні. Саме цю ситуацію співробітники прокуратури, спираючись на рапорти співробітників РВВС, які, швидше за все, чергували біля будинку Умерова, розцінили як збори Меджлісу", – розповів перший заступник голови Меджлісу.



Джелял також уточнив, що члени Меджлісу, які зібралися в будинку Умерова, не приймали ніяких рішень.



"Після того як "Верховний суд" Криму заборонив Меджліс, Рефат Чубаров оприлюднив рішення Меджлісу про введення надзвичайного режиму діяльності всіх органів національного самоврядування кримських татар", – говорить він.



"Тоді ж було оприлюднено розпорядження, згідно з яким діяльність Меджлісу здійснюється на материковій Україні, а всі рішення приймаються головою Меджлісу і особливою нарадою Меджлісу. До його її входять власне сам голова, Мустафа Джемілєв і ті члени Меджлісу, які знаходяться на материковій Україні. Саме ця нарада 22 вересня зібралася в Києві і приймала рішення", – пояснив Джелял.



28 вересня районний суд Бахчисараю оштрафував Ільмі Умерова за нібито участь у засіданні Меджлісу. З тієї ж причини був оштрафований інший член Меджлісу Алі Хамзін.