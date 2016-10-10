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Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД

Понеділок, 10 жовтня 2016, 02:18
Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД

Україна вивчає можливість виходу зі складу Співдружності незалежних держав.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передають "Українські новини".

"Ми вивчаємо питання виходу (з СНД). У нас є кілька десятків угод, які стосуються, наприклад, взаємного визнання дипломів, виплат пенсій. І зараз ми завершуємо роботу, яка дозволить нам врегулювати ці угоди", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що є "прихильником виходу з СНД".

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав була підписана лідерами України, Білорусі та Росії в 1991 році. Зараз в СНД також входять Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Теми: Клімкін
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