Климкин: Украина изучает вопрос выхода из СНГ

Украина изучает возможность выхода из состава Содружества независимых государств.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передают "Украинские новости".

"Мы изучаем вопрос выхода (из СНГ). У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения", – отметил он.

Министр также подчеркнул, что является "сторонником выхода из СНГ".

Соглашение о создании Содружества независимых государств было подписано лидерами Украины, Беларуси и России в 1991 году. Сейчас в СНГ также входят Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.