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Міноборони: зону розведення біля Петрівського розмінували

Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:55

В районі Петровского Донецької області розмінували місцевість в зоні розведення сил і засобів.

Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає "Інтерфакс-Україна".  

Водночас, за його словами, в районі Золотого Луганської області місцевість залишається замінованій.

"Стан справ з реалізації рамкової угоди з розведення сил і засобів, прийнятого Тристоронньої контактною групою: Золоте - розведення сталося, місцевість не розмінована, КПВВ не працює через протидію бойовиків; Петрівське - розведення сталося, місцевість розмінована", - повідомив він на брифінгу в понеділок в Києві.

У той же час Лисенко поінформував, що в зоні біля Станиці Луганської розведення не відбулося через регулярні обстріли з боку противника.

"Крайній епізод відбувся 6 жовтня відразу після півночі", - повідомив спікер Міноборони.

За його словами, для моніторингу виконання рамкової угоди в Золотому і Петровському відбулися польоти БПЛА ОБСЄ.

Як відомо, моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Раніше ОБСЄ повідомляло, що у Петрівському, яке контролюють бойовики так званої "ДНР", та у Богданівці, підконтрольній владі України, немає гарантій безпеки через замінування.

Теми: АТОМіноборониДонбас
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