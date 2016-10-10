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Минобороны: зону разведения возле Петровского разминировали

Понедельник, 10 октября 2016, 13:55

В районе Петровского Донецкой области разминировали местность в зоне разведения сил и средств.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, в районе Золотого Луганской области местность остается заминированной.

"Состояние дел по реализации рамочного соглашения по разведению сил и средств, принятого Трехсторонней контактной группой: Золотое - разведение произошло, местность не разминирована, КПВВ не работает из-за противодействия боевиков; Петровское - разведение произошло, местность разминирована", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

В то же время Лысенко сообщил, что в зоне у Станицы Луганской разведения не состоялось из регулярные обстрелы со стороны противника.

"Крайний эпизод произошел 6 октября сразу после полуночи", - сообщил спикер Минобороны.

По его словам, для мониторинга выполнения рамочного соглашения в Золотом и Петровском состоялись полеты БПЛА ОБСЕ.

Как известно, мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных у Петровского в Донецкой области.

Ранее ОБСЕ сообщало, что в Петровском контролируемого боевики так называемой "ДНР", и в Богдановке, подконтрольной власти Украины, нет гарантий безопасности из-за минирования.

Темы: АТОМинобороныДонбасс
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