НАБУ просить арештувати майно дніпровського судді-"хабарника"

Детективи Національного антикорупційного бюро України просять суд арештувати нерухомість, грошові кошти та коштовності, вилучені під час обшуку у судді Жовтневого районного суду міста Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства у понеділок.

Як відомо, його підозрюють у вчиненні злочину статтею "Зловживання впливом".

8 жовтня судді Жовтневого районного суду м.Дніпро, якого 7 жовтня було затримано за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 260 тисяч гривень.

Під час обшуків у судді з Дніпра було виявлено понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Українська правда