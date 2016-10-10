НАБУ просить арештувати майно дніпровського судді-"хабарника"
Понеділок, 10 жовтня 2016, 14:57
Детективи Національного антикорупційного бюро України просять суд арештувати нерухомість, грошові кошти та коштовності, вилучені під час обшуку у судді Жовтневого районного суду міста Дніпро.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства у понеділок.
Як відомо, його підозрюють у вчиненні злочину статтею "Зловживання впливом".
8 жовтня судді Жовтневого районного суду м.Дніпро, якого 7 жовтня було затримано за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 260 тисяч гривень.
Під час обшуків у судді з Дніпра було виявлено понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.
Українська правда