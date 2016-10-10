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Суд відпустив Корсунського, якого звинувачували у створенні "ЛНР"

Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:16
Сергій Корсунський

Троїцький районний суд Луганської області звільнив від кримінальної відповідальності та випустив з-під варти Сергія Корсунського, якого звинувачували у створенні терористичної організації "Луганська народна республіка".

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє "Громадське".  

В тексті ухвали вказано, що "...згідно пояснень прокурора встановлено, що в ході досудового розслідування не було встановлено жодних фактів вчинення Корсунським С.О. інших злочинів, окрім участі в терористичній організації".

"При цьому Корсунський С.О. добровільно повідомив правоохоронним органам про діяльність терористичної організації "ЛНР", та сприяв розкриттю злочинів терористичної організації "ЛНР", — йдеться у тексті рішення суду. 

Корсунський частково визнав свою вину.

Під вартою в київському слідчому ізоляторі СБУ він пробув 8 місяців. 

Як відомо, Корсунському було оголошено про підозру 4 лютого.

Служба безпеки 3 лютого затримала Корсунського, підозрюваного у причетності до терористичної організації "ЛНР", на Полтавщині та доставила його в Київ для проведення слідчих дій.

Це сталося після того, як активісти в одному з кафе Києва зняли відео, де зафіксували Сергія Корсунського, який разом з лідером луганських терористів Болотовим організовував захоплення Луганської ОДА у квітні 2014 року.

При зйомках Корсунський показав довідку за підписом колишнього заступника начальника УВС Луганської області Усманова про те, що "по ньому немає кримінальних проваджень в якості аргументу, чому він вільно пересувається територією України".

"Українська правда" у Threads

Теми: бойові діїсудтероризм
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