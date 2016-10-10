Суд отпустил Корсунского, обвиняемого в создании "ЛНР"

Троицкий районный суд Луганской области освободил от уголовной ответственности и выпустил из-под стражи Сергея Корсунского, которого обвиняли в создании террористической организации "Луганская народная республика".



Об этом говорится в постановлении суда, сообщает "Громадське".



В тексте постановления указано, что "...согласно объяснений прокурора установлено, что в ходе досудебного расследования не было установлено никаких фактов совершения Корсунским С.А. других преступлений, кроме участия в террористической организации".



"При этом Корсунский С.А. добровольно сообщил правоохранительным органам о деятельности террористической организации "ЛНР", и способствовал раскрытию преступлений террористической организации "ЛНР", - говорится в тексте решения суда.



Корсунский частично признал свою вину.



Под стражей в киевском следственном изоляторе СБУ он пробыл 8 месяцев.



Как известно, Корсунскому было объявлено о подозрении 4 февраля.



Служба технике безопасности 3 февраля задержали Корсунского, подозреваемого в причастности к террористической организации "ЛНР", на Полтавщине и доставила его в Киев для проведения следственных действий.



Это произошло после того, как активисты в одном из кафе Киева сняли видео, где зафиксировали Сергея Корсунского, который вместе с лидером луганских террористов Болотовым организовывал захват Луганской ОГА в апреле 2014 года.



При съемках Корсунский показал справку за подписью бывшего заместителя начальника УВД Луганской области Усманова о том, что "по нему нет уголовных производств в качестве аргумента, почему он свободно передвигается по территории Украины".