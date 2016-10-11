Шульц, Туск і Столтенберг очікують подовження санкцій щодо Москви

Важливо тримати двері відкритими для діалогу з Москвою, однак при цьому зберігати тверду позицію та єдність країн Заходу.

На цьому наголосили президент Європейської Ради Дональд Туск, голова Європарламенту Мартін Шульц та генеральний серкетар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у понеділок, 10 жовтня, на форумі в німецькому міста Пассау, пише DW.com.

Єнс Столтенберг закликав до конструктивних відносин з Росією, але вести діалог з Москвою, зазначив він, "можна лише тоді, коли ми сильні", цитує агентство dpa.

Дональд Туск вважає теж необхідними нормальні відносини з Росією, утім, зауважив він, з моменту подовження дії санкцій, запроваджених щодо Москви через її дії на Донбасі та після анексії Криму, мало що змінилося. А тому, вважає Туск, можливим видається подальше подовження санкцій - в іншому разі це виглядатиме як очевидна капітуляція з боку ЄС.

Мартін Шульц, своєю чергою, наголосив, що можна засуджувати дії Росії, однак "варто залишати канал для діалогу відкритим". Він також зазначив, що очікує подовження дії санкцій щодо Москви, оскільки умови для їх скасування не виконані.

Як повідомлялося, керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща (БНБ) Павел Солох за результатами зустрічі з секретарем РНБО Олександром Турчиновим у Києві також висловив переконання, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути збережені та продовжені, оскільки досі не усунуті причини їх запровадження.