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Шульц, Туск и Столтенберг ожидают продления санкций в отношении РФ

Вторник, 11 октября 2016, 00:58

Важно держать двери открытыми для диалога с Москвой, однако при этом сохранять твердую позицию и единство стран Запада.

Это подчеркнули президент Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европарламента Мартин Шульц и генеральный серкетар НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник, 10 октября, на форуме в немецком городе Пассау, пишет DW.com.

Йенс Столтенберг призвал к конструктивным отношениям с Россией, но вести диалог с Москвой, отметил он, "можно только тогда, когда мы сильны", цитирует агентство dpa.

Дональд Туск тоже считает, что необходимы нормальные отношения с Россией, впрочем, отметил он, с момента продления действия санкций, введенных в отношении Москвы из-за ее действий на Донбассе и после аннексии Крыма, мало что изменилось. Поэтому, считает Туск, возможным представляется дальнейшее продолжение санкций - иначе это будет выглядеть как очевидная капитуляция со стороны ЕС.

Мартин Шульц, в свою очередь, подчеркнул, что можно осуждать действия России, однако "стоит оставлять канал для диалога открытым". Он также отметил, что ожидает продления действия санкций в отношении Москвы, поскольку условия для их отмены не выполнены.

Как сообщалось, руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша (БНБ) Павел Солох по результатам встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым в Киеве также выразил убеждение, что санкции Евросоюза против России должны быть сохранены и продолжены, поскольку до сих пор не устранены причины их введения.

Темы: санкцииЕвропаНАТОРосcия
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