Росія забрала свої Су-27СМ з Білорусі - Bellingcat
Російські ВПС відкликали Су-27СМ з Білорусі.
Про це заявила міжнародна група розслідувань Bellingcat, дослідивши супутникові знімки 61-ї авіаційної бази в місті Барановичі.
З грудня 2013 роки чотири російських Су-27СМ стояли в укриттях на пероні в стані постійної бойової готовності. Ці багатоцільові винищувачі спочатку входили до складу бойових ланок, з яких, в свою чергу, формувалися ескадрильї передового базування.
"На знімках, зроблених з травня по вересень, видно, що винищувачі не повернулися на колишнє місце. Ми перевірили інші діючі та запасні аеродроми, але там літаків теж не виявилося, з чого можна зробити висновок, що їх не перекинули на іншу базу в межах країни", - йдеться в повідомленні розслідувачів.
Як відомо, у березні 2014 Лукашенко заявляв, що має намір просити Росію розмістити в Білорусі в рамках спільних навчань додатково до 15 літаків у зв'язку з активністю НАТО.
Росія також озвучувала плани про створення авіабази з винищувачами Су-27 в Білорусі до 2016 року.