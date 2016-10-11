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Россия забрала свои Су-27СМ из Беларуси – Bellingcat

Вторник, 11 октября 2016, 07:05

Российские ВВС отозвали Су-27СМ из Беларуси.

Об этом заявила международная группа расследований Bellingcat, исследовав спутниковые снимки 61-й авиационной базы в городе Барановичи.

С декабря 2013 года четыре российских Су-27СМ стояли в укрытиях на перроне в состоянии постоянной боевой готовности. Эти многоцелевые истребители изначально входили в состав боевых звеньев, из которых, в свою очередь, формировались эскадрильи передового базирования.

"На снимках, сделанных с мая по сентябрь, видно, что истребители не вернулись на прежнее место. Мы проверили другие действующие и запасные аэродромы, но там самолетов тоже не обнаружилось, из чего можно сделать вывод, что их не перебросили на другую базу в пределах страны", - говорится в сообщении расследователей.

Как известно, в марте 2014 года Лукашенко заявлял, что намерен просить Россию разместить в Беларуси в рамках совместных учений дополнительно до 15 самолетов в связи с активностью НАТО.

Россия также озвучивала планы о создании авиабазы с истребителями Су-27 в Беларуси к 2016 году.

Темы: РосcияБеларусь
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