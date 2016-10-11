Гройсман вимагає розібратися, чому обвалилася стіна у школі

Комісія розбереться, чому стався обвал капітальної стіни у школі в Василькові Київської області, керівники на місцях мають ліквідувати подібні потенційні загрози.

Про це заявив прем­'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у вівторок.

Перед тим у васильківській школі №6 стався обвал стіни, дітей евакуювали.

"Жертв і постраждалих немає, що дуже важливо. Зараз розберемося на місці, що відбулося. Я переговорив вже і з мером Василькова", – сказав Гройсман.

"Я вважаю, що такі речі відбуваються тому, що ми іноді не помічаємо те, що є надзвичайно важливим, і до таких речей доводить байдужість і безвідповідальність", – додав прем'єр.

"Я переконаний в тому, що перед тим, як допустити школу до навчального року, всі там дивилися, були комісії, перевіряли… Але вибачте: вже є і фінансова децентралізація – і, слава Богу, кошти є на місцях!", – зазначив він

За словами Гройсмана, "треба більше уваги і розуміння того, що там, де знаходяться діти, там, де знаходяться люди похилого віку, дитячих садочках безпека має бути на першому місці".

"Тому зараз по результатах роботи комісії ми розберемося, хто ставив які підписи – і кожен, хто допустив такі порушення, які призвели до таких речей – можливо, хтось щось добудовував там, перебудовував, довантажував на існуючу будівлю – це все маємо розібратися для того, щоб покарати винних і щоб іншим було не повадно", – сказав він.

Прем’єр наголосив на важливості того, щоб керівники на місцях пильнували ситуацію: "Поїдьте, подивіться на господарство своє. Подивіться, де є потенційні загрози – і зрозумійте, як потрібно їх ліквідувати".

"Все в житті буває, я розумію, але безгосподарності допускати неможливо абсолютно", – додав він.

"Уряд допоможе відновити школу і навести порядок – там проблем не буде. Але найголовніше – не допускати таких трагічних ситуацій. Усі працюють на місці, я буду вас інформувати про хід аварійних робіт, ліквідаційних робіт", – сказав Гройсман.

Олена Рощенко ,УП