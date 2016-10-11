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Гройсман требует разобраться, почему обвалилась стена в школе

Вторник, 11 октября 2016, 11:22

Комиссия разберется, почему произошел обвал капитальной стены в школе в Василькове Киевской области, руководители на местах должны ликвидировать подобные потенциальные угрозы.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства во вторник.

Перед тем в васильковской школе №6 произошел обвал стены, детей эвакуировали.

"Жертв и пострадавших нет, что очень важно. Сейчас разберемся на месте, что произошло. Я переговорил уже и с мэром Василькова", – сказал Гройсман.

"Я считаю, что такие вещи происходят поэтому, что мы иногда не замечаем то, что чрезвычайно важно, и к таким вещам приводит равнодушие и безответственность", – добавил премьер.

"Я убежден в том, что прежде, чем допустить школу к учебному году, все там смотрели, были комиссии, проверяли… Но извините: уже есть и финансовая децентрализация – и, слава Богу, средства есть на местах!", – отметил он.

По словам Гройсмана, "надо больше внимания и понимания того, что там, где находятся дети, там, где находятся люди преклонного возраста, детских садиках безопасность должна быть на первом месте".

"Поэтому сейчас по результатам работы комиссии мы разберемся, кто ставил какие подписи – и каждый, кто допустил такие нарушения, которые привели к таким вещам – возможно, кто-то что-то достраивал там, перестраивал, догружал на существующее здание – с этим всем надо разобраться для того, чтобы наказать виноватых и чтобы другим было не повадно", – сказал он.

Премьер подчеркнул важность того, чтобы руководители на местах следили за ситуацией: "Езжайте, посмотрите на хозяйство свое. Посмотрите, где есть потенциальные угрозы – и поймите, как нужно их ликвидировать".

"Все в жизни бывает, я понимаю, но бесхозяйственности допускать невозможно абсолютно", – добавил он.

"Правительство поможет восстановить школу и навести порядок – там проблем не будет. Но самое главное – не допускать таких трагических ситуаций. Все работают на месте, я буду вас информировать о ходе аварийных работ, ликвидационных работ", – сказал Гройсман.

Алена Рощенко, УП

Темы: образованиеКабинет министровГройсман
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