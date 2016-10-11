Прикордонники готові відзвітувати за "Стіну" Яценюка
Держприкордонслужба готова для перевірок і міжнародних аудитів за проектом "Стіна".
Про це заявив глава відомства Віктор Назаренко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Проект дійсно дуже важливий для України, Європи і всього світу... Ті кошти, які виділені, використані, щоб здійснити цей проект... Що стосується деталей проекту... дійсно є нюанси... Ми відкриті для перевірок... і міжнародних аудитів", - сказав він журналістам.
Він також запевнив, що Держприкордонслужба в повній мірі сприяє розслідуванню антикорупційних органів.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни" ("Європейського валу") на кордоні з Росією.
Одним з ініціаторів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк.
Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.