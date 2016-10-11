Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники готові відзвітувати за "Стіну" Яценюка

Вівторок, 11 жовтня 2016, 13:42

Держприкордонслужба готова для перевірок і міжнародних аудитів за проектом "Стіна".

Про це заявив глава відомства Віктор Назаренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проект дійсно дуже важливий для України, Європи і всього світу... Ті кошти, які виділені, використані, щоб здійснити цей проект... Що стосується деталей проекту... дійсно є нюанси... Ми відкриті для перевірок... і міжнародних аудитів", - сказав він журналістам.

Він також запевнив, що Держприкордонслужба в повній мірі сприяє розслідуванню антикорупційних органів.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни" ("Європейського валу") на кордоні з Росією.

Одним з ініціаторів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк.

Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

Теми: кордонЯценюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
кордон
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Вагнерівців чекатиме смерть: ЗСУ надійно укріпили кордон з Білоруссю - Наєв
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: