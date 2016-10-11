Прикордонники готові відзвітувати за "Стіну" Яценюка

Держприкордонслужба готова для перевірок і міжнародних аудитів за проектом "Стіна".

Про це заявив глава відомства Віктор Назаренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проект дійсно дуже важливий для України, Європи і всього світу... Ті кошти, які виділені, використані, щоб здійснити цей проект... Що стосується деталей проекту... дійсно є нюанси... Ми відкриті для перевірок... і міжнародних аудитів", - сказав він журналістам.

Він також запевнив, що Держприкордонслужба в повній мірі сприяє розслідуванню антикорупційних органів.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни" ("Європейського валу") на кордоні з Росією.

Одним з ініціаторів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк.

Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.