Пограничники готовы отчитаться за "Стену" Яценюка

Госпогранслужба готова для проверок и международных аудитов по проекту "Стена".



Об этом заявил глава ведомства Виктор Назаренко, передает "Интерфакс-Украина".



"Проект действительно очень важный для Украины, Европы и всего мира... Те средства, которые выделены, использованы, чтобы осуществить этот проект... Что касается деталей проекта... действительно есть нюансы... Мы открыты для проверок... и международных аудитов", - сказал он журналистам.



Он также заверил, что Госпогранслужба в полной мере способствует расследованию антикоррупционных органов.



Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту хищения средств на строительстве "Стены" ( "Европейского вала") на границе с Россией.



Одним из инициаторов постройки укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк.



Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине.