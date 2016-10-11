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Пограничники готовы отчитаться за "Стену" Яценюка

Вторник, 11 октября 2016, 13:42

Госпогранслужба готова для проверок и международных аудитов по проекту "Стена".

Об этом заявил глава ведомства Виктор Назаренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Проект действительно очень важный для Украины, Европы и всего мира... Те средства, которые выделены, использованы, чтобы осуществить этот проект... Что касается деталей проекта... действительно есть нюансы... Мы открыты для проверок... и международных аудитов", - сказал он журналистам.

Он также заверил, что Госпогранслужба в полной мере способствует расследованию антикоррупционных органов.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту хищения средств на строительстве "Стены" ( "Европейского вала") на границе с Россией.

Одним из инициаторов постройки укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк.

Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине.

Темы: границаЯценюк
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