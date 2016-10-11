Розвідка: розведення триває, але обстріли не вщухають

На окупованій території Донбасу на трьох ділянках лінії розмежування триває процес розведення сил.

Про це повідомляє Головне розвідуправління Міноборони.

Згідно із повідомленням, біля Станиці Луганської – розпочалось часткове відведення підрозділів 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з передових позицій у районі мосту через р.Сіверський Донець; у Золотому і Петрівському – продовжується розмінування місцевості.

Контроль обстановки у районах відведення здійснюють безпілотні літальні апарати та групи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Противник продовжує порушувати режим припинення вогню. На окремих напрямках здійснювались обстріли зі стрілецької зброї, комплексів протитанкових керованих ракет, БТР, БМП, 82-мм, 120-мм і 152-мм артилерійських систем.

Як відомо, для розведення сил ЗСУ та ОРДЛО на трьох ділянках кордону сторони мають щонайменше 7 днів дотримуватися тиші.

Раніше Збройні Сили України заявляли, що перенесли терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської через обстріли з боку бойовиків.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових ЗСУ унаслідок боїв загинули, 8 отримали поранення та 3 – контузію.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Українська правда