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Разведка: разведение продолжается, но обстрелы не утихают

Вторник, 11 октября 2016, 14:07

На оккупированной территории Донбасса на трех участках линии разграничения продолжается процесс разведения сил.

Об этом сообщает Главное разведуправление Минобороны.

Согласно сообщению, возле Станицы Луганской – начался частичный отвод подразделений 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ с передовых позиций в районе моста через р.Северский Донец; в Золотом и Петровском – продолжается разминирование местности.

Контроль обстановки в районах отвода осуществляют беспилотные летательные аппараты и группы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Противник продолжает нарушать режим прекращения огня. На отдельных направлениях осуществлялись обстрелы из стрелкового оружия, противотанковых комплексов управляемых ракет, БТР, БМП, 82-мм, 120-мм и 152-мм артиллерийских систем.

Как известно, для разведения сил ВСУ и ОРДЛО на трех участках границы стороны должны как минимум 7 дней соблюдать тишину.

Ранее Вооруженные Силы Украины заявляли, что перенесли сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской из-за обстрелов со стороны боевиков.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюден режим тишины.

Украинская правда

Темы: Донбассразведка
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