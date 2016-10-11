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У Борисполі затримали депутата - Ляшко оперативно записав звернення

Вівторок, 11 жовтня 2016, 21:52

Правоохоронці затримали депутата Бориспільської міської ради, який вимагав гроші, обіцяючи вплинути на інших депутатів під час "потрібного" голосування.

Про це повідомила прокуратура Київської області.

"(...) вимагав та отримав 3 тисячі доларів США за вплив на депутатів Бориспільської міськради під час голосування за виділення у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку цим громадянам", - сказано у повідомленні.

Політика затримали "на гарячому".

Вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відеозвернення, відреагувавши на затримання місцевого політика, нібито члена РПЛ.

Він зазначив, що якщо вину депутата буде доведено, він має сидіти у в'язниці. "Водночас, якщо це провокації, ми будемо людей захищати. Я сподіваюся, що правоохоронні органи доведуть його вину, якщо вже затримали", - заявив Ляшко.

Українська правда

Теми: БориспільКиївська областькорупціяЛяшко Олег
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