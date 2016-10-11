В Борисполе задержали депутата - Ляшко оперативно записал обращение
Правоохранители задержали депутата Бориспольского городского совета, который требовал деньги, обещая повлиять на других депутатов во время "нужного" голосования.
Об этом сообщила прокуратура Киевской области.
"(...) Требовал и получил 3000 долларов США за влияние на депутатов Бориспольского горсовета во время голосования за выделение в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома этим гражданам", - сказано в сообщении.
Политика задержали "на горячем".
Решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видеообращение, отреагировав на задержание местного политика, якобы члена РПЛ.
Он отметил, что если вина депутата будет доказана, он должен сидеть в тюрьме. "Вместе с тем, если это провокации, мы будем людей защищать. Я надеюсь, что правоохранительные органы докажут его вину, раз задержали", - заявил Ляшко.
Украинская правда