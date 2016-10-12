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Адвокат Лукаш знайшов у машині дивний пристрій

Середа, 12 жовтня 2016, 10:51

Адвокат Андрій Смірнов, який представляє інтереси екс-міністра юстиції Олени Лукаш, заявляє, що знайшов у своїй машині пристрій, схожий на "прослушку".

Він написав у Facebook, що його машина раптово перестала заводитися – і коли вона завелася, повіз її на станцію техобслуговування, працівникам якої довіряє.

"Оскільки електронна діагностика автомобіля не виявила очевидних проблем, техніки зацікавилися наявністю зовнішніх джерел енергоспоживання, не прописаних у заводській енергомережі автомобіля", – написав Смірнов.

"І знайшли чудовий пристрій, захований під стелею автомобіля, за всіма зовнішніми ознаками відмінний від тих, які робить завод BMW. У комплект входить: зовнішній жорсткий диск, мікрофон і шина передачі даних на диск", – повідомив він.

Адвокат підозрює, що до цього причетні спецслужби.

"Ми невідкладно проведемо незалежну від правоохоронних органів експертизу чудового гаджета, щоб потім не виявилося, що це модуль зв'язку із двірниками машини, – і напишемо заяву про кримінальне правопорушення", – зазначив Смірнов.

"Також нагадаю, що прослуховувати адвоката є дещо незаконним заходом", – наголосив він.

Крім Лукаш, Смірнов захищав Геннадія Корбана. Його також називали членом партії УКРОП.

Редакція УП перепрошує у Смірнова за те, що в новині він помилково був названий представником інтересів Віктора Януковича.

"Українська правда" в Threads

Теми: прослуховуванняЯнуковичЛукаш
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