Прес-центр штабу АТО відновив роботу після хакерської атаки

Прес-центр штабу АТО поновив роботу своєї офіційної сторінки в мережі Facebook, яка була зламана хакерами 5 жовтня.

Зокрема 12 жовтня там з'явилися нові дописи.

Сторінка змінила свою обкладинку та розмістила зведення прес-центру станом на 6.00 12 жовтня 2016 року та анонсувала подію.

Як повідомлялося, офіційну сторінку прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook зламали хакери тиждень тому.

Українська правда