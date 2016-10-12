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Прес-центр штабу АТО відновив роботу після хакерської атаки

Середа, 12 жовтня 2016, 11:50

Прес-центр штабу АТО поновив роботу своєї офіційної сторінки в мережі Facebook, яка була зламана хакерами 5 жовтня.

Зокрема 12 жовтня там з'явилися нові дописи.

Сторінка змінила свою обкладинку та розмістила зведення прес-центру станом на 6.00 12 жовтня 2016 року та анонсувала подію.

 

Як повідомлялося, офіційну сторінку прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook зламали хакери тиждень тому.

Українська правда

Теми: АТОхакери
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