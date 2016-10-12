Пресс-центр штаба АТО возобновил работу после атаки хакеров

Пресс-центр штаба АТО возобновил работу своей официальной страницы в сети Facebook, которая была взломана хакерами 5 октября.



В том числе 12 октября там появились новые сообщения.



Страница сменила свою обложку и разместила сведения пресс-центра по состоянию на 6.00 12 октября 2016 и анонсировала событие.

Как сообщалось, официальную страницу пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook взломали хакеры неделю назад.



Украинская правда