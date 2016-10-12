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Пресс-центр штаба АТО возобновил работу после атаки хакеров

Среда, 12 октября 2016, 11:50

Пресс-центр штаба АТО возобновил работу своей официальной страницы в сети Facebook, которая была взломана хакерами 5 октября.

В том числе 12 октября там появились новые сообщения.

Страница сменила свою обложку и разместила сведения пресс-центра по состоянию на 6.00 12 октября 2016 и анонсировала событие.

 

Как сообщалось, официальную страницу пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook взломали хакеры неделю назад.

Украинская правда

Темы: АТОхакеры
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