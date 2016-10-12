Безсмертний: Треба припинити використовувати Мінські угоди

Колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний пропонує замість намагання реалізувати Мінські угоди розпочати пошук нових інструментів врегулювання ситуації на Донбасі.



Про це він сказав у середу на Експертному форумі Інституту Горшеніна, передає УНІАН.

За його словами, з тексту Мінських угод випливає, що спочатку необхідно досягти безпеки, політичної стабілізації, реалізувати процеси амністії та отримати вихід на окуповану ділянку українсько-російського кордону.

"Як на це треба реагувати? 1 січня 2016 року те, що називається домовленості, воно припинило своє існування. І рішення про продовження (виконання Мінських угод - УНІАН) - це рішення лідерів "нормандського формату". Що це означало? Це означало, що і самі домовленості, і сама логіка подальших дій - це логіка, власне, дій "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи і т.д.", - додав він.

"На сьогоднішній день питання безпекові взагалі не реалізовані, і усі спроби приводили тільки до того, що рішення приймались, але не виконувались або виконувались частково", - заявив Безсмертний.

У цьому зв'язку він зазначив, що "ми скільки завгодно можемо говорити про логіку політичних кроків, тему отримання контролю над кордоном, проблеми амністії, але я оцінюю це лише як данину вчорашньому дню і авторам, які про це домовлялися".

На переконання Безсмертного, "мова на сьогоднішній день має йти про формування нової мети і пошуку нових інструментів розв'язання цієї ситуації".

Водночас він порадив спокійно реагувати на заяви західних політиків, подібні до тієї, яку на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи виголосив президент Франції Франсуа Олланд - про необхідність проведення виборів на Донбасі, а потім отримання контролю над кордоном.

"Моїм глибоким переконанням є те, що на сьогоднішній день треба припинити юзати (використовувати) Мінські домовленості, бо з них наїдку буде, на жаль, дуже мало", - наголосив Безсмертний.