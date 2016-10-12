Бессмертный считает, что надо прекратить использовать Минские соглашения

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный предлагает вместо попытки реализовать Минские соглашения начать поиск новых инструментов урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в среду на Экспертном форуме Института Горшенина, передает УНИАН.

По его словам, из текста Минских соглашений следует, что сначала необходимо достичь безопасности, политической стабилизации, реализовать процессы амнистии и получить выход на оккупированный участок российско-украинской границы.

"Как на это надо реагировать? 1 января 2016 то, что называется договоренности, оно прекратило свое существование. И решение о продлении (выполнение Минских соглашений - УНИАН) - это решение лидеров "нормандского формата". Что это значит? Это означало, что и сами договоренности, и сама логика дальнейших действий - это логика, собственно, действий "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и т.д.", - добавил он.

"На сегодняшний день вопрос безопасности вообще не реализован, и все попытки приводили только к тому, что решения принимались, но не выполнялись или выполнялись частично", - заявил Бессмертный.

В этой связи он отметил, что "мы сколько угодно можем говорить о логике политических шагов, тему получения контроля над границей, проблемы амнистии, но я оцениваю это только как дань вчерашнему дню и авторам, которые об этом договаривались".

По убеждению Бессмертного, "речь на сегодняшний день должна идти о формировании новой цели и поиска новых инструментов решения этой ситуации".

В то же время он посоветовал спокойно реагировать на заявления западных политиков, подобные тому, которое на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы произнес президент Франции Франсуа Олланд - о необходимости проведения выборов на Донбассе, а потом получение контроля над границей.

"Моим глубоким убеждением является то, что на сегодняшний день нужно прекратить юзать (использовать) Минские договоренности, потому что с них толку будет, к сожалению, очень мало", - подчеркнул Бессмертный.