Посол Дюмон: Сущенко для нас журналіст, який працює у Франції

В посольстві Франції в Україні підкреслюють, що знають Романа Сущенка, якого Росія незаконно затримала та звинувачує у шпигунстві, як журналіста, з яким працювали багато років.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила посол Республіки Франція в Україні Ізабель Дюмон.

"Ми знаємо цього журналіста (Романа Сущенка - ред.) ще з того часу, коли він працював у Києві. Посольство Франції в Україні працювало з ним. Він уже 6 років живе і працює у Франції постійним кореспондентом, у нього є акредитації МЗС Франції, він завжди відвідує прес-брифінги, тож для нас він журналіст, який працює у Франції", - сказала Дюмон.

Вона нагадала, що французька влада висловила занепокоєння арештом Сущенка у Росії.

"Ми, звичайно, дуже сподіваємося, що з ним усе буде гаразд, і що він зможе знову працювати журналістом у Франції", – зазначила дипломат.

Як відомо, власного кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка в порушення всіх міжнародних правил затримали 30 вересня у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. Проте в ГУР спростували цю заяву, назвавши її фейком.

Московський суд заарештував журналіста до 30 листопада, а 7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в шпигунстві.

Сущенко працює в українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.