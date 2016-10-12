Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Дюмон: Сущенко для нас журналист, работающий во Франции

Среда, 12 октября 2016, 17:14

В посольстве Франции в Украине подчеркивают, что знают Романа Сущенко, которого Россия незаконно задержала и обвиняет в шпионаже, как журналиста, с которым работали много лет.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила посол Республики Франция в Украине Изабель Дюмон.

"Мы знаем этого журналиста (Романа Сущенко - ред.) еще с того времени, когда он работал в Киеве. Посольство Франции в Украине работало с ним. Он уже 6 лет живет и работает во Франции постоянным корреспондентом, у него есть аккредитации МИД Франции, он всегда посещает пресс-брифинги, поэтому для нас он журналист, работающий во Франции", – сказала Дюмон.

Она напомнила, что французские власти выразила обеспокоенность арестом Сущенко в России.

"Мы, конечно, очень надеемся, что с ним все будет в порядке, и он сможет снова работать журналистом во Франции", – отметила дипломат.

Как известно, собственного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко в нарушение всех международных правил задержали 30 сентября во Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако в ГУР опровергли это заявление, назвав его фейком.

Московский суд арестовал журналиста до 30 ноября, а 7 октября ему было предъявлено обвинение в шпионаже.

Сущенко работает в украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

Темы: СущенкоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: