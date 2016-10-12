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В ОБСЄ пояснили, чому не моніторять розведення сил вночі

Середа, 12 жовтня 2016, 18:01

Експерти спостережної місії ОБСЄ зазначають, що не наразі здійснюють в темну пору доби моніторинг на ділянках розведення сил на Донбасі з міркувань безпеки.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-центрі спостережної місії ОБСЄ на Донбасі.

"Наразі СММ не проводить мобільне наземне патрулювання в нічний час через погану видимість і з міркувань безпеки. Зокрема, міни становлять велику небезпеку і їх надзвичайно важко виявити в нічний час", – вказано в коментарі.

Вони нагадують, що озброєні сторони досі не забезпечили розмінування територій, на яких мають розвести сили згідно з рамковою угодою.

"Збройні сили та озброєні формування, зобов'язані відповідно до рамкової угоди видалити або відгородити вибухонебезпечні предмети і гарантувати безпечний доступ СММ в райони розмежування ще не завершили цей процес на всіх трьох ділянках, визначених угодою", – сказано в коментарі.

Об'єднаному центру з контролю і координації досі не вдалося посприяти в забезпеченні швидкого реагування на будь-які можливі перешкоди для діяльності зі спостереження і контролю СММ, і гарантуванні безпеки для спостерігачів СММ, як це було погоджено в рамковій угоді", – зазначають в ОБСЄ.

В СММ наголошують, що "патрулювання в нічний час не є обов'язковою умовою для розмежування".

"Присутність експертів ОБСЄ не гарантує дотримання режиму припинення вогню. Це сторони (конфлікту) повинні стежити за нашими звітами, усувати фактори, що перешкоджають нашому моніторингу і запобігати насильству", – сказано в коментарі.

СММ продовжує стежити за ситуацією безпеки на всій території України, резюмують в ОБСЄ.

Як відомо, раніше джерело видання "Українські новини", близьке до "мінського процесу", заявило, що Україна стурбована тим, що місія ОБСЄ не цілодобово моніторить і верифікує процес розведення сил від лінії розмежування на трьох погоджених ділянках на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбас
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