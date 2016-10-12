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В ОБСЕ пояснили, почему не мониторят разведение сил ночью

Среда, 12 октября 2016, 18:01

Эксперты наблюдательной миссии ОБСЕ отмечают, сейчас осуществляют в темное время суток мониторинг на участках разведения сил на Донбассе из соображений безопасности.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-центре наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Сейчас СММ не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время из-за плохой видимости и из соображений безопасности. В частности, мины представляют большую опасность и их очень трудно обнаружить в ночное время", – указано в комментарии.

Они напоминают, что вооруженные стороны до сих пор не обеспечили разминирование территорий, на которых должны развести силы согласно рамочному соглашению.

"Вооруженные силы и вооруженные формирования, которые обязаны в соответствии с рамочным соглашением удалить или оградить взрывоопасные предметы и гарантировать безопасный доступ СММ в районы разграничения еще не завершили этот процесс на всех трех участках, определенных соглашением", – говорится в комментарии.

"Объединенному центру по контролю и координации сих пор не удалось оказать содействие в обеспечении быстрого реагирования на любые возможные препятствия для деятельности по наблюдению и контролю СММ, и обеспечении безопасности для наблюдателей СММ, как это было согласовано в рамочном соглашении", – отмечают в ОБСЕ.

В СММ отмечают, что "патрулирование в ночное время не является обязательным условием для размежевания".

"Присутствие экспертов ОБСЕ не гарантирует соблюдение режима прекращения огня. Это стороны (конфликта) должны следить за нашими отчетами, устранять факторы, препятствующие нашему мониторингу и предотвращать насилие",  отмечено в комментарии.

СММ продолжает следить за ситуацией безопасности на всей территории Украины, резюмируются в ОБСЕ.

Как известно, ранее источник "Українських новин", близкий к "минскому процессу", сообщил, что Украина обеспокоена тем, что миссия ОБСЕ не круглосуточно мониторит и верифицирует процесс разведения сил от линии разграничения на трех согласованных участках на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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