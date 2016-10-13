Меркель и Олланд не договорились с Путиным о встрече в "нормандском формате"

Западные лидеры стран-участниц "нормандской четверки" обсудили в среду с российским президентом состояние выполнения Минских соглашений от перемирия до выборов и не смогли утвердить дату новой встречи.

Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"В центре внимания стояли вопросы выполнения Минских договоренностей в Украине, в особенности, укрепления режима перемирия, разведения войск и необходимые дальнейшие шаги вплоть до возможности проведения местных выборов", - обозначил Зайберт основные темы разговора федерального канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны отметили важность дальнейшей работы по созданию условий для возможной встречи глав государств и правительств в так называемом "нормандском формате", сообщил пресс-секретарь. Лидеры согласились с тем, что для этого должен быть достигнут прогресс как в вопросе безопасности, так и в политических аспектах.

"Решения о проведении такой встречи принято не было", - сказал он.

Еще одной темой разговора стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент Франции еще раз подчеркнули безотлагательность прекращения огня и обеспечения доступа к гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания населения.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - на ужин в Берлине на 19 октября. Позже стало известно, что Путин отменил свой визит во Францию, назначенный на эту дату, после того как французская сторона предложила, чтобы Олланд и Путин обсудили только ситуацию в Сирии, без других вопросов.