Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель и Олланд не договорились с Путиным о встрече в "нормандском формате"

Четверг, 13 октября 2016, 00:27

Западные лидеры стран-участниц "нормандской четверки" обсудили в среду с российским президентом состояние выполнения Минских соглашений от перемирия до выборов и не смогли утвердить дату новой встречи.

Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

 "В центре внимания стояли вопросы выполнения Минских договоренностей в Украине, в особенности, укрепления режима перемирия, разведения войск и необходимые дальнейшие шаги вплоть до возможности проведения местных выборов", - обозначил Зайберт основные темы разговора федерального канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда с президентом России Владимиром Путиным. 

Стороны отметили важность дальнейшей работы по созданию условий для возможной встречи глав государств и правительств в так называемом "нормандском формате", сообщил пресс-секретарь. Лидеры согласились с тем, что для этого должен быть достигнут прогресс как в вопросе безопасности, так и в политических аспектах.

"Решения о проведении такой встречи принято не было", - сказал он.

Еще одной темой разговора стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент Франции еще раз подчеркнули безотлагательность прекращения огня и обеспечения доступа к гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания населения.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - на ужин в Берлине на 19 октября. Позже стало известно, что Путин отменил свой визит во Францию, назначенный на эту дату, после того как французская сторона предложила, чтобы Олланд и Путин обсудили только ситуацию в Сирии, без других вопросов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияГерманияПутинДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: