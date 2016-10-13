Росія та США домовилися про нові переговори щодо Сирії

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та Держсекретар США Джон Керрі домовилися про зустріч для переговорів щодо можливих додаткових кроків зі створення умов для врегулювання сирійської кризи.

Про пише DW.com.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії, США та низки ключових країн регіону повинна відбутися в Лозанні 15 жовтня.

В інтерв’ю телеканалу CNN Лавров заявив, що переговори повинні включати в себе Туреччину, Саудівську Аравію та, можливо, Катар.

"Ми хотіли б зустрітися в цьому вузькому форматі, щоб мати ділове обговорення, а не ще одні дебати на зразок Генеральної Асамблеї (ООН. - Ред.)", - зазначив Лавров.

Джерело в Держдепартаменті США підтвердило зустріч агентству AFP.

"Можемо підтвердити Лозанну. В Лозанні відбудеться зустріч з ключовими регіональними учасниками, а також з Росією", - передає його слова агентство.

У Держдепартаменті США також повідомили про міжнародні переговори щодо Сирії, які відбудуться в неділю, 16 жовтня, в Лондоні - на наступний день після зустрічі в Швейцарії.

Держсекретар США Джон Керрі буде присутній на обох зустрічах, щоб обговорити "багатосторонній підхід до розв'язання кризи в Сирії, в тому числі тривале припинення насильства та відновлення постачання гуманітарної допомоги", йдеться у повідомленні речника Державного департаменту США Джона Кірбі.

Раніше, держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

На початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Як повідомлялося, на екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.