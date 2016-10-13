Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія та США домовилися про нові переговори щодо Сирії

Четвер, 13 жовтня 2016, 04:03

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та Держсекретар США Джон Керрі домовилися про зустріч для переговорів щодо можливих додаткових кроків зі створення умов для врегулювання сирійської кризи.

Про пише DW.com.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії, США та низки ключових країн регіону повинна відбутися в Лозанні 15 жовтня.

В інтерв’ю телеканалу CNN Лавров заявив, що переговори повинні включати в себе Туреччину, Саудівську Аравію та, можливо, Катар.

"Ми хотіли б зустрітися в цьому вузькому форматі, щоб мати ділове обговорення, а не ще одні дебати на зразок Генеральної Асамблеї (ООН. - Ред.)", - зазначив Лавров.

Джерело в Держдепартаменті США підтвердило зустріч агентству AFP.

"Можемо підтвердити Лозанну. В Лозанні відбудеться зустріч з ключовими регіональними учасниками, а також з Росією", - передає його слова агентство.

У Держдепартаменті США також повідомили про міжнародні переговори щодо Сирії, які відбудуться в неділю, 16 жовтня, в Лондоні - на наступний день після зустрічі в Швейцарії.

Держсекретар США Джон Керрі буде присутній на обох зустрічах, щоб обговорити "багатосторонній підхід до розв'язання кризи в Сирії, в тому числі тривале припинення насильства та відновлення постачання гуманітарної допомоги", йдеться у повідомленні речника Державного департаменту США Джона Кірбі.

Раніше, держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

На початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Як повідомлялося, на екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Теми: РосіяСШАСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Росія
Російський генерал-майор заявив, що його звільнили після доповіді про проблеми армії
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: