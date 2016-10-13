Аваков: відеофіксація показує гігантське число порушень ПДР

Автоматична система відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запущена в тестовому режимі, фіксує значне число порушень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам, повідомляють "Українські новини".

"Я з деяким побоюванням чекаю, коли ми все таки реалізуємо повною мірою відеофіксацію по всій території країни, тому що тестові виміри, які ми зробили з декількох камер, показали гігантське число порушень", – сказав він.

Аваков вважає, що громадянам необхідно поставити собі деякі обмеження, щоб бути в безпеці.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ почало автоматичну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в тестовому режимі на дорогах у Києві та Одесі.