Аваков: відеофіксація показує гігантське число порушень ПДР
Четвер, 13 жовтня 2016, 10:31
Автоматична система відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запущена в тестовому режимі, фіксує значне число порушень.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам, повідомляють "Українські новини".
"Я з деяким побоюванням чекаю, коли ми все таки реалізуємо повною мірою відеофіксацію по всій території країни, тому що тестові виміри, які ми зробили з декількох камер, показали гігантське число порушень", – сказав він.
Аваков вважає, що громадянам необхідно поставити собі деякі обмеження, щоб бути в безпеці.
Як відомо, Міністерство внутрішніх справ почало автоматичну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху в тестовому режимі на дорогах у Києві та Одесі.