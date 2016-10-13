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Розенко: субсидії отримали 5,5 млн сімей, середній розмір – 2000 грн

Четвер, 13 жовтня 2016, 11:19
Розенко: субсидії отримали 5,5 млн сімей, середній розмір – 2000 грн

На сьогоднішній день в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ході селекторної наради в уряді, повідомляє УНІАН.

За його словами, в подальшому кількість оформлених субсидій буде тільки рости і досягне 8,5-9 мільйонів сімей.

"За останній тиждень за субсидіями звернулися понад 80 тисяч сімей", – сказав Розенко.

При цьому він уточнив, що в опалювальному сезоні 2016-2017 років середній розмір субсидій складе близько 2 тисячі гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: субсидіїРозенкоЖКГ
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