Розенко: субсидии получили 5,5 млн семей, средний размер – 2000 грн
Четверг, 13 октября 2016, 11:19
На сегодняшний день в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе селекторного совещания в правительстве, сообщает УНИАН.
По его словам, в дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллионов семей.
"За последнюю неделю за субсидиями обратились более 80 тысяч семей", – сказал Розенко.
При этом он уточнил, что в отопительном сезоне 2016-2017 годов средний размер субсидий составит порядка 2 тысячи гривен.