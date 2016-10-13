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Розенко: субсидии получили 5,5 млн семей, средний размер – 2000 грн

Четверг, 13 октября 2016, 11:19
Розенко: субсидии получили 5,5 млн семей, средний размер – 2000 грн

На сегодняшний день в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе селекторного совещания в правительстве, сообщает УНИАН.

По его словам, в дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллионов семей.

"За последнюю неделю за субсидиями обратились более 80 тысяч семей", – сказал Розенко.

При этом он уточнил, что в отопительном сезоне 2016-2017 годов средний размер субсидий составит порядка 2 тысячи гривен.

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Темы: субсидииРозенкоЖКХ
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