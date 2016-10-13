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Кияни беруть субсидії вдвічі рідше, ніж решта українців

Четвер, 13 жовтня 2016, 13:03

Показник охоплення субсидій по Києву дорівнює 18,9%, це вдвічі нижче за середньоукраїнський рівень.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань готовності до осінньо-зимового періоду 2016/17, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо субсидій: ідіть на випередження, не чекайте, поки люди звертатимуться, ведіть роз’яснювальну роботу. Бо показник у 18,9% – це половина від того, що загалом по Україні. Середньоукраїнський показник охоплення – 37,8%", – розповів Гройсман.

За підрахунками віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, в Україні субсидії на оплату комунальних послуг уже оформлено для 5,5 мільйона сімей українців – і їх кількість зростатиме до 8,5-9 мільйонів сімей.

Як відомо, Київ посідає перше місце у країні за показником валового регіонального продукту. Так, якщо у Києві за період 2004-2014 років він складав близько 18%, то в Чернівецькій області, яка знаходиться на останньому місці, – менше 1%.

Теми: субсидіїтарифиЖКГГройсман
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