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Глави МЗС Франції і РФ поговорили про мінський процес

Четвер, 13 жовтня 2016, 14:00

Міністри закордонних справ Франції і Росії Жан-Марк Еро і Сергій Лавров провели розмову, під час якого, зокрема, обговорили мінський процес в Україні.

Про це повідомляє прес-служба російського МЗС, уточнюючи, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

У повідомленні наголошується, що сторони говорили і про війну в Сирії, а також запевнили один одного у бажанні співпрацювати.

При цьому підтвердженням такого бажання з боку Росії було приведене інтерв'ю Путіна французькому каналу TФ-1 від 2000 року, в якому той "підтвердив лінію на взаємодію з Францією".

Як відомо, ця розмова відбулася на тлі охолодження відносин між Росією і Францією. Спочатку французькі ЗМІ на початку вересня повідомили, що зустріч президента Франції Франсуа Олланда і Путіна на саміті G20 пройшла невдало. Пізніше Путін скасував свій візит до Парижу.

"Нормандський формат", в якому присутні Путін, Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко на даний момент також не працює, чергова зустріч цих лідерів в його рамках кілька разів переносилася. Також не працює рамкова угода в рамках мінського процесу, згідно з яким повинні були взаємно відвестися війська України і бойовиків в трьох точках зони АТО.

Українська правда

Теми: РосіяФранціяЛавриновичМінські угоди
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