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Главы МИД Франции и РФ поговорили про минский процесс

Четверг, 13 октября 2016, 14:00

Министры иностранных дел Франции и России Жан Марк Эйро и Сергей Лавров провели разговор, во время которого, в частности, обговорили минский процесс в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, уточняя, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В сообщении отмечается, что стороны говорили и про войну в Сирии, а также заверили друг друга в желании сотрудничать.

При этом подтверждением такого желания со стороны России было приведено интервью Путина французскому каналу ТФ-1 от 2000 года, в котором тот "подтвердил линию на взаимодействие с Францией".

Как известно, этот разговор состоялся на фоне охлаждения отношений между Россией и Францией. Сначала французские СМИ в начале сентября сообщили, что встреча президента Франции Франсуа Олланда и Путина на саммите G20 прошла неудачно. Позднее Путин отменил свой визит в Париж.

"Нормандский формат", в котором присутствуют Путин, Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко на данный момент также не работает, очередная встреча этих лидеров в его рамках несколько раз переносилась. Также не работает рамочное соглашение в рамках минского процесса, согласно которому должны были взаимно отвестись войска Украины и боевиков в трех точках зоны АТО.

Украинская правда

Темы: РосcияФранцияЛавриновичМинские соглашения
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