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Прикордонна служба: 600 бойовиків вирушили з Донбасу в Сирію

Четвер, 13 жовтня 2016, 16:57

Із Донбасу в РФ виїхали понад 600 бойовиків для подальшої участі в боях у Сирії.

Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє канал 112.

"Зараз тривають заходи з відбору добровольців ОРДЛО для участі в бойових діях на території Сирії. Днями з тимчасово окупованої території Донецької області через непідконтрольну ділянку російського-українського кордону в Ростов вибули декілька організованих груп відібраних так званих добровольців у складі понад 600 осіб. Через кордон в РФ вони вибули у повній екіпіровці і зі зброєю", – заявив він.

Раніше українські спецслужби повідомляли, що російські військові вербують місцевих бойовиків для війни в Сирії. За даними розвідки, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для цього розгорнута ціла мережа вербувальних пунктів.

Теми: АТОСиріяПрикордонна служба
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