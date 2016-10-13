Погранслужба: 600 боевиков отправились из Донбасса в Сирию

Из Донбасса в РФ выехали более 600 боевиков для дальнейшего участия в боях в Сирии.

Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает канал 112.

"Сейчас продолжаются мероприятия по отбору добровольцев ОРДЛО для участия в боевых действиях на территории Сирии. На днях с временно оккупированной территории Донецкой области через неподконтрольный участок российского-украинской границы в Ростов выбыли несколько организованных групп отобранных так называемых добровольцев в составе более 600 человек. Через границу в РФ они выбыли в полной экипировке и с оружием", – заявил он.

Ранее украинские спецслужбы сообщали, что российские военные вербуют местных боевиков для войны в Сирии. По данным разведки, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для этого развернута целая сеть вербовочных пунктов.